В Польше задержан российский бизнесмен-реконструктор – собирал данные о войсках НАТО

В Польше по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России, который жил в стране много лет, владел несколькими компаниями и занимался трансграничными перевозками. Об этом со ссылкой на заместителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарына сообщил TVP.info.

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По славам Жарына, россиянин, которого в публикации называют "Игорь П.", был задержан еще в апреле 2022 года на основе информации Службы военной контрразведки (SKW). По требованию спецслужб, его активы и средства связанных с ним компаний были заморожены.

53-летний "Игорь П." является владельцем четырех компаний (трех в Гдыне и одной в Калининграде), которые занимаются трансграничными перевозками между Россией и Евросоюзом. Он живет в Польше с 2003 года, а в 2009 году получил статус долгосрочного резидента ЕС.

Спецслужбы отмечают, что задержанному в установлении полезных связей помогало участие в сообществах, посвященных исторической реконструкции. По данным контрразведки, подозреваемый занимался сбором информации о боеготовности вооруженных сил Польши и войск НАТО.

Жарын заявил, что доказательства, собранные SKW и военной полицией, указывают на то, что задержанный причастен к шпионской деятельности в интересах РФ. Он был арестован по решению суда и находится под стражей в ожидании завершения следствия.

28 декабря 2022 года сообщалось, что шпиона, который работал в интересах России в Службе внешней разведки Германии (BND), удалось выявить благодаря информации, полученной от "разведслужбы одной из дружественных стран".

Сергій Бережний

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