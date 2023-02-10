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США и Британия ввели санкции за шпионаж и коррупцию пророссийских чиновников Болгарии

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 19:54
США и Британия ввели санкции за шпионаж и коррупцию пророссийских чиновников Болгарии - Фото
Николай Малинов (Фото - Kremlin.ru)

Госчиновники и политики Болгарии, а также связанные с ними организации, попали под санкции США и Британии за коррупционные действия, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. 

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США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских государственных чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", сказано в заявлении.

Под санкции США попали:

- бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров; 
- бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;
- бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;
- бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и председатель политической партии Русофилы за возрождение Отечества Николай Малинов;
- бывший парламентарий и бывший министр финансов Владислав Горанов.

Отмечается, что Малинов был привлечен к ответственности за взятку судье за разрешение на поездку в Россию в то время, когда ему было предъявлено обвинение в шпионаже в интересах РФ и на него был наложен запрет на выезд.

Также санкции введены в отношении организаций и компаний, которые контролируются Малиновым и Горановым.

Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены отношении:

- бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;
- олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;
- бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илько Димитрова Желязкова.

Санкции в отношении этих трех лиц ранее также были введены США. 

В заявлении отмечено, что коррупционные действия перечисленных лиц "отражают системную модель личного обогащения за счет болгарского народа, правительства и демократических институтов". 

  • 9 февраля президент Болгарии Румен Радев в Брюсселе перед саммитом ЕС призвал к миру между Украиной и РФ и заявил, что передача оружия Украине сродни "тушению пожара бензином". Он также сказал, что Болгария готова наложить вето на санкции ЕС в отношении ядерной отрасли РФ.

Читайте также: История тайной помощи вопреки всему. Как Болгария спасала Украину в решающие месяцы – Welt 

Сергій Бережний
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