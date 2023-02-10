США и Британия ввели санкции за шпионаж и коррупцию пророссийских чиновников Болгарии

Госчиновники и политики Болгарии, а также связанные с ними организации, попали под санкции США и Британии за коррупционные действия, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских государственных чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", сказано в заявлении.

Под санкции США попали:

- бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров;

- бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;

- бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;

- бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и председатель политической партии Русофилы за возрождение Отечества Николай Малинов;

- бывший парламентарий и бывший министр финансов Владислав Горанов.

Отмечается, что Малинов был привлечен к ответственности за взятку судье за разрешение на поездку в Россию в то время, когда ему было предъявлено обвинение в шпионаже в интересах РФ и на него был наложен запрет на выезд.

Также санкции введены в отношении организаций и компаний, которые контролируются Малиновым и Горановым.

Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены отношении:

- бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;

- олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;

- бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илько Димитрова Желязкова.

Санкции в отношении этих трех лиц ранее также были введены США.

В заявлении отмечено, что коррупционные действия перечисленных лиц "отражают системную модель личного обогащения за счет болгарского народа, правительства и демократических институтов".

9 февраля президент Болгарии Румен Радев в Брюсселе перед саммитом ЕС призвал к миру между Украиной и РФ и заявил, что передача оружия Украине сродни "тушению пожара бензином". Он также сказал, что Болгария готова наложить вето на санкции ЕС в отношении ядерной отрасли РФ.

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Сергій Бережний

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