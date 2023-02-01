Разведка ФРГ расследует связи высокопоставленного "крота", который работал на РФ – Spiegel

Внешняя разведка Германии продолжает расследование в отношении одного из руководителей ее подразделений, который подозревается на шпионаже в интересах России, и выявила способ его связи с ФСБ. Об этом сообщает Spiegel.

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В конце 2022 года сообщалось, что агента, который работал в интересах России в Службе внешней разведки Германии (BND), удалось выявить благодаря информации, полученной от "разведслужбы одной из дружественных стран".

21 декабря полиция арестовала в Берлине сотрудника BND, который в сообщениях для прессы именуется "Карстен Л." По данным медиа, арестованный возглавлял отдел BND по мониторингу информации в цифровой среде и прослушиванию телефонных разговоров.

Spiegel утверждает, что следствие располагает показаниями связного, который обеспечивал передачу секретных данных от "Карстена Л." сотрудникам ФСБ в Москве.

"Артур Э.", как связного называет издание, является гражданином ФРГ с 1999 года, а до того был гражданином России. После службы в бундесвере он занялся бизнесом, связанным с торговлей драгоценными камнями. Согласно его показаниям, "Карстен Л." попросил его отвезти документы в Москву, якобы не объясняя, зачем это нужно, и он только через некоторое время начал подозревать, что его вовлекли в шпионскую деятельность.

При этом, как выяснили журналисты Spiegel совместно с расследователями Bellingcat, информация о поездках "Артура Э." в Россию в октябре и ноябре 2022 года, когда он передавал документы, есть в базах авиаперелетов, но отсутствует в базе, в которой фиксируются пересечения границы РФ. Возможно, это свидетельства попыток ФСБ скрыть его поездки в Россию, считает издание.

Разведка не исключает, что на самом деле именно "Артур Э." был ключевой фигурой разведывательной операции.

Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.

11 августа 2021 года в Берлине был арестован сотрудник посольства Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В октябре 2022 года разразился скандал из-за того, что власти Германии выдали въездную визу подозреваемому в шпионаже в пользу России, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведслужб союзников.

Сергій Бережний

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