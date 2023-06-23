Росія вербує на війну студентів з Непалу. На їхній батьківщині за найманство карають – BBC

Журналісти російського сегмента BBC News опублікували матеріал, в якому йдеться, що непальці, які приїхали на навчання до Росії, йдуть за грошима у лави російської армії, попри те що на їхній батьківщині найманство є кримінальним злочином.

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Журналісти зафіксували, що навесні 2023 року у соцмережі TikTok почали з'являтися ролики, які публікували непальські студенти з тренувальних таборів російської армії.

На одному з таких відео, як стверджує BBC, непалець виклав довідку про те, що він підписав контракт із російською військовою частиною, а також заяву з проханням виплачувати йому 195 000 рублів (близько $2300) на місяць.

Непальська служба BBC змогла розшукати одного з авторів роликів.

Він розповів, що приїхав з Непалу до Росії за студентською візою і навчався у виші, але в міру того як навчання добігало кінця, зрозумів, що йому не вистачає грошей.

Тоді студент, бачачи, що в російську армію йде постійний набір добровольців, вирішив стати одним із них. Він пройшов медкомісію, склав письмовий тест на знання російської мови – і опинився зарахованим до ЗС РФ.

Він розповів, що ще донедавна щодня отримував 40-50 телефонних дзвінків від непальців, які хотіли б воювати в російській армії. Йдеться і про тих, хто зараз живе в Росії, і про тих, хто залишився в рідній країні. Особливо багато дзвінків від людей, які звільнилися з поліції або збройних сил.

Усі вони кажуть, що для них це спосіб заробити, а потім "не просто залишитися в Росії, а й перевезти сюди сім'ї".

28 лютого близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

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