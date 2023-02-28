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Россия вербует в Ливане палестинских наемников на войну в Украине – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 17:59
Россия вербует в Ливане палестинских наемников на войну в Украине – СМИ - Фото
Палестинские боевики группировки ХАМАС (Фото - EPA)

Россия в Ливане занимается вербовкой палестинских наемников для участия в войне в Украине. Об этом сообщает ближневосточное англоязычное издание The Media Line.

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Источник в службе безопасности Ливана сообщил изданию, что вербовку палестинских боевиков на войну в Украине ведут лица, якобы связанные с посольством Палестины в Лондоне. Вербовка идет, в том числе, в крупнейшем в Ливане лагере беженцев Айн аль-Хильва. 

Предпочтение при вербовке отдается людям, родившимся после 1969 года, поскольку они, как правило, не состоят в Ливане на официальном учете и им проще покинуть Ливан, не привлекая внимания государственных служб.

Россия обещает наемникам "подъемные" $350 и ежемесячные выплаты, в том числе оставшимся в Ливане членам семьи. Издание отмечает, что это серьезный стимул из-за крайне тяжелой социальной ситуации в лагерях палестинских беженцев.

Как утверждает издание, вербовка идет под контролем группировки Хезболла, которая также отправляет в Украину своих боевиков, имеющих опыт управления беспилотниками. Большую часть наемников, однако, составляют сторонники группировки ФАТХ, которая сейчас является правящей в Палестинской автономии, а также партии Народный фронт освобождения Палестины.

В Украину, утверждает издание, уже отправлены примерно три сотни палестинцев.

Сергій Бережний
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вербовка Палестина наемники Ливан Хезболла
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