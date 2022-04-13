Палестина отказалась осудить Россию за войну против Украины и убийство гражданских

Президент Палестины отказался осудить Россию за войну против Украины и убийство гражданских. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью российским пропагандистам из ресурса Известия.

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"Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств Большой семерки, которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы", – заявил посол Пакистана.

Он добавил, что власть Палестины верит, что российское руководство сможет "найти быстрое и адекватное решение текущего конфликта".

25 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины". Резолюцию поддержали 140 государств, пять проголосовали против (Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея) и 38 воздержались.

Наталия Медведева

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