Генассамблея ООН 140 голосами приняла резолюцию по гуманитарной ситуации в Украине

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", сообщает сайт ООН.

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Резолюцию поддержали 140 государств, пять (Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея) проголосовали против и 38 воздержались.

В резолюции содержится требование к России немедленно прекратить боевые действия в Украине, атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

Генассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов (в частности, Мариуполя), подчеркнув, что блокада усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации.

На рассмотрение Генассамблеи были представлены два проекта резолюции – один от 90 стран мира, включая Украину, другой от Южной Африки. Южноафриканский призывал к установлению режима прекращения огня и защите гражданского населения, но не возлагал на Россию ответственность и не осуждал ее за агрессию. Члены Генассамблеи процедурным голосованием сняли проект ЮАР с повестки дня.

23 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал в интервью, что поскольку Совет Безопасности ООН оказался неспособен подготовить проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине, в котором были бы четкие формулировки о том, кто именно является агрессором и кто виновен в гуманитарной катастрофе, Украина вместе с партнерами подготовили проект резолюции для Генеральной Ассамблеи.

Сергей Бережной

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