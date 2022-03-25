UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генассамблея ООН 140 голосами приняла резолюцию по гуманитарной ситуации в Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 08:42
Генассамблея ООН 140 голосами приняла резолюцию по гуманитарной ситуации в Украине - Фото
Генеральная ассамблея ООН (Фото - EPA)

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", сообщает сайт ООН.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резолюцию поддержали 140 государств, пять (Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея) проголосовали против и 38 воздержались.

Результаты голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о гуманитарных последствиях вторжения России в Украину 24 марта 2022 года (Фото – United Nations)

В резолюции содержится требование к России немедленно прекратить боевые действия в Украине, атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи. 

Генассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов (в частности, Мариуполя), подчеркнув, что блокада усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации. 

На рассмотрение Генассамблеи были представлены два проекта резолюции – один от 90 стран мира, включая Украину, другой от Южной Африки. Южноафриканский призывал к установлению режима прекращения огня и защите гражданского населения, но не возлагал на Россию ответственность и не осуждал ее за агрессию. Члены Генассамблеи процедурным голосованием сняли проект ЮАР с повестки дня. 

23 марта постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал в интервью, что поскольку Совет Безопасности ООН оказался неспособен подготовить проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине, в котором были бы четкие формулировки о том, кто именно является агрессором и кто виновен в гуманитарной катастрофе, Украина вместе с партнерами подготовили проект резолюции для Генеральной Ассамблеи.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генеральная Ассамблея ООН гуманитарная катастрофа резолюция ООН
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 