RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія намагається вплутати Казахстан у війну проти України

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 19:14
Росія намагається вплутати Казахстан у війну проти України - Фото
Прапор Казахстану та військова техніка країни (Фото: depositphotos)

Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області.

Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.

Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.

За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".

Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України. 

В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу. 

У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України. 

У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.

  • 28 лютого близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.
  • 23 червня російська служба BBC News повідомила, що студенти з Непалу йдуть на війну проти України заради грошей.

Читайте також: Що у Казахстані думають про війну Росії проти України – опитування DEMOSCOPE

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаказахстанвербування
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 