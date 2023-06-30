Росія намагається вплутати Казахстан у війну проти України
Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області.
Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.
Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.
За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".
Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України.
В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу.
У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.
У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.
- 28 лютого близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.
- 23 червня російська служба BBC News повідомила, що студенти з Непалу йдуть на війну проти України заради грошей.
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