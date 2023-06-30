Росія намагається вплутати Казахстан у війну проти України

Росія намагається вербувати громадян Казахстану на війну проти України. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Костанайської області.

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Зазначається, що "останнім часом" у соцмережах активно поширюється інформація щодо війни Росії проти України. Зокрема, йдеться про фото та відео з фронту, дописи та коментарі на цю тематику.

Окремі з цих матеріалів нібито супроводжуються закликами до участі громадян Казахстану у війні на боці російської армії.

За інформацією прокуратури, у коментарях окремих користувачів соціальних мереж, зокрема з-поміж громадян Казахстану, містяться "сепаратистські заклики щодо цілісності території Казахстану".

Крім того, у Костанайській області зафіксовано спроби росіян залучити місцевих мешканців до війни проти України.

В органі не уточнили, яким чином велося вербування і чи були затримані організатори рекрутингу.

У середині квітня стало відомо, що Комітет національної безпеки Казахстану відкрив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.

У прокуратурі нагадали, що за найманство у Казахстані дають 10 років тюрми.

28 лютого близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

23 червня російська служба BBC News повідомила, що студенти з Непалу йдуть на війну проти України заради грошей.

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