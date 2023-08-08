Росія заманює жителів Казахстану на війну проти України бонусом у $5300

Казахстанські інтернет-користувачі почали бачити рекламні оголошення, що пропонують негайну виплату "бонусу" у розмірі 495 000 російських рублів (понад $5000. — Ред.) за підписання контракту з російською армією. Про це повідомило агентство Reuters.

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Про вербування в Казахстані повідомлялося ще у червні.

Ролик явно націлений на казахстанців, тому що в рекламі видно прапори РФ та Казахстану і з'являється гасло "Пліч-о-пліч".

Крім одноразової виплати за входження до складу армії країни-окупанта, "претендентам" пропонують щомісячні виплати щонайменше 190 000 рублів (~$2000) і додаткові пільги.

Прорекламований у ролику сайт пропонує майбутнім новобранцям вступити в армію чомусь у Сахалінській області на Далекому Сході. Власником сайту зазначено Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області – організація від місцевої влади.

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У кол-центрі журналістам заявили, що не коментують розміщення реклами.

На території Казахстану проживає понад три мільйони етнічних росіян.

Офіційно Астана не підтримує російську війну проти України, а участь громадян у воєнних конфліктах за кордоном за плату є незаконною та карається 10 роками в'язниці.

Зазвичай вербування відбувається в Росії, де працюють мільйони узбеків, таджиків та киргизьких робітників-мігрантів.

28 лютого 2023 року близькосхідне англомовне видання The Media Line повідомляло, що Росія вербує палестинських найманців на війну проти України.

23 червня російська служба ВВС News повідомила, що студенти з Непалу йдуть на війну проти України заради грошей.

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