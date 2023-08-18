Замглавы администрации Путина проверял "интеграцию" школ в оккупации – разведка Британии

Первый заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина незаконно посетил временно оккупированный Донецк, где посетил школы, чтобы проверить их "интеграцию" в российскую систему образования. Разведка Великобритании отмечает, что РФ хочет создать прокремлевское информпространство в оккупации, чтобы размыть украинскую идентичность. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кириенко незаконно посетил оккупированный Донецк 15 августа, там он проверял школы на "интеграцию" в российскую образовательную систему, отмечает разведка Британии.

В Запорожье оккупационная администрация получила указание из РФ о введении "новых стандартов" аккредитации учебных заведений, пишет ведомство.

В пропагандистских СМИ на временно оккупированных территориях также работают журналисты из РФ, отмечает британская разведка.

С 1 сентября в школы на временно оккупированной территории Украины и в РФ поступит новый "учебник по истории" России.

Ведомство замечает, что эта книга восхваляет войну России против Украины и описывает Украину как "ультратеррористическое государство".

"Целью России является создание прокремлевского информационного пространства на оккупированных территориях для размывания украинской национальной идентичности", – заключает разведка Британии.

В октябре 2022 года начальник ГУР Буданов сообщил, что Кириенко видит себя преемником российского диктатора.

В ноябре секретарь СНБО Данилов отметил, что Кириенко является главным идеологом ударов РФ по украинской критической инфраструктуре.

В мае 2023 года появились скриншоты нового российского "учебника истории", в который добавили главу о войне в Украине и противостоянии РФ "коллективному Западу" в интерпретации путинских пропагандистов.

Читайте также: Россия стремится продвигать беларуские силы как выступающие против НАТО – разведка Британии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.