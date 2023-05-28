В России введут новое средство промывки мозгов школьникам – скрины "учебника истории"

С нового учебного года в российских школах будут использовать "учебник истории", в который добавили главу о войне в Украине и противостоянии РФ "коллективному Западу" в интерпретации путинских пропагандистов. Об этом сообщает издание Медуза.

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Как отмечается, в новом учебнике по истории России для 10-11 классов появилась глава, посвященная полномасштабной войне против Украины, которая повторяет тезисы российской пропаганды.

Фотографии "учебника" прислал учитель из Архангельска в Telegram-канал Sota.

Россияне будут рассказывать своим детям, что Запад якобы использовал Украину в качестве "ударного кулака, нацеленного на Россию" и "плацдарма для нападения НАТО".

Авторы "учебника" написали, что западные санкции должны были "разорвать на части" российскую экономику, Запад стремится заставить Украину "воевать до последнего украинца", а россияне ""сплотились в поддержку своих вооруженных сил" и рейтинг диктатора Владимира Путина превысил 80%.

Авторами учебника значатся депутат Госдумы РФ от партии Единая Россия Вячеслав Никонов и советник директора ФСО Сергей Девятов.

26 мая российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало угрозу анонима в адрес американской газеты Wall Street Journal. "Информированный источник в Москве" заявил, что если газета продолжит публиковать честные материалы о России, то это якобы будет означать, что ее "не интересует судьба" корреспондента издания Эвана Гершковича, которого в РФ выкрали российские спецслужбы.

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