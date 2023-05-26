Россия пытается цензурировать Wall Street Journal, шантажируя газету судьбой Гершковича

Российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало угрозу анонима в адрес американской газеты Wall Street Journal. "Информированный источник в Москве" заявил, что если газета продолжит публиковать честные материалы о России, то это якобы будет означать, что ее "не интересует судьба" корреспондента издания Эвана Гершковича, которого в РФ выкрали российские спецслужбы.

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"Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича", — сказал собеседник агентства", – говорится в сообщении пропагандистов.

Они не указали вообще никакой информации о своем источнике, а также не разъяснили причин, по которым публикуют угрозы анонима в адрес американских журналистов.

30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации Группа Вагнера.

Wall Street Journal расценивает задержание журналиста как захват заложника государством-террористом и требует от администрации президента США Джо Байдена выслать из страны российского посла и всех российских журналистов, работающих в Соединенных Штатах.

Байден призвал Россию освободить Гершковича, но отметил, что Штаты пока не планируют высылать в ответ дипломатов и журналистов РФ.

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