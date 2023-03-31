UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нужна эскалация. Wall Street Journal хочет, чтоб Байден выслал посла и всех журналистов РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 15:43
Нужна эскалация. Wall Street Journal хочет, чтоб Байден выслал посла и всех журналистов РФ - Фото
Эван Гершкович (фото - theins.ru)

Американское издание Wall Street Journal расценивает задержание своего журналиста в России Эвана Гершковича как захват заложника государством-террористом и требует от администрации президента США Джо Байдена выдворить из страны российского посла и всех работающих в Соединенных Штатах российских журналистов.

"Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что не заплатят за это никакой цены. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом", – говорится в публикации издания.

Там отмечают, что "слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", и это недопустимо.

Редакция считает, что теперь российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за здоровье и безопасность Гершковича.

WSJ подчеркивает, что, по состоянию на вечер четверга, ни журналу, ни правительству США не разрешили связаться с Гершковичем.

"ФСБ является преемницей КГБ времен холодной войны, где Путин научился своим жестоким методам", – говорится в статье.

Издание отвергает обвинение в шпионаже, которое государство-террорист выдвинуло против американского репортера. Там поясняют, что российские власти внимательно следят за иностранными журналистами в России. Гершкович работает там уже много лет, поэтому, если бы ФСБ действительно считала его шпионом, то уже давно могла бы его выслать.

Время ареста, отмечают в редакции, выглядит как преднамеренная провокация, чтобы поставить в неловкое положение США и запугать иностранную прессу, все еще работающую в России. Там напомнили, что Кремль запугал российских журналистов, поэтому иностранные корреспонденты являются последними независимыми источниками информации. Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как его подпись появилась под отчетом, документирующим упадок российской экономики, и Кремль не хочет, чтобы эта правда была раскрыта, сообщили в WSJ.

Арест также может быть ответом на выдвинутые на прошлой неделе Министерством юстиции США против гражданина РФ Сергея Черкасова обвинения в различных преступлениях, связанных с мошенничеством, а также в том, что он был агентом иностранной державы.

"Путин часто берет заложников, чтобы потом обменять их на россиян, совершивших преступления в США", – говорится в статье.

Журнал отмечает, что арест Гершковича стал первым арестом американского журналиста в России со времен холодной войны.

  • 30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин WSJ джо байден эван гершкович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 