Нужна эскалация. Wall Street Journal хочет, чтоб Байден выслал посла и всех журналистов РФ

Американское издание Wall Street Journal расценивает задержание своего журналиста в России Эвана Гершковича как захват заложника государством-террористом и требует от администрации президента США Джо Байдена выдворить из страны российского посла и всех работающих в Соединенных Штатах российских журналистов.

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"Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что не заплатят за это никакой цены. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом", – говорится в публикации издания.

Там отмечают, что "слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", и это недопустимо.

Редакция считает, что теперь российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за здоровье и безопасность Гершковича.

WSJ подчеркивает, что, по состоянию на вечер четверга, ни журналу, ни правительству США не разрешили связаться с Гершковичем.

"ФСБ является преемницей КГБ времен холодной войны, где Путин научился своим жестоким методам", – говорится в статье.

Издание отвергает обвинение в шпионаже, которое государство-террорист выдвинуло против американского репортера. Там поясняют, что российские власти внимательно следят за иностранными журналистами в России. Гершкович работает там уже много лет, поэтому, если бы ФСБ действительно считала его шпионом, то уже давно могла бы его выслать.

Время ареста, отмечают в редакции, выглядит как преднамеренная провокация, чтобы поставить в неловкое положение США и запугать иностранную прессу, все еще работающую в России. Там напомнили, что Кремль запугал российских журналистов, поэтому иностранные корреспонденты являются последними независимыми источниками информации. Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как его подпись появилась под отчетом, документирующим упадок российской экономики, и Кремль не хочет, чтобы эта правда была раскрыта, сообщили в WSJ.

Арест также может быть ответом на выдвинутые на прошлой неделе Министерством юстиции США против гражданина РФ Сергея Черкасова обвинения в различных преступлениях, связанных с мошенничеством, а также в том, что он был агентом иностранной державы.

"Путин часто берет заложников, чтобы потом обменять их на россиян, совершивших преступления в США", – говорится в статье.

Журнал отмечает, что арест Гершковича стал первым арестом американского журналиста в России со времен холодной войны.

30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера".

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