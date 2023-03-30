Готовил материал о "Группе Вагнера". В России ФСБ задержала журналиста Wall Street Journal

ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости. По данным The Insider, журналист готовил материал об отношении россиян к террористической организации "Группа Вагнера".

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В ФСБ заявили, что Гершкович якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Против американца возбудили дело о шпионаже.

Insider пишет, что в Екатеринбурге журналист работал над статьей о "Группе Вагнера". Он взял интервью у местного жителя Ярослава Ширшикова: тот сопровождал его по городу и познакомил с другими героями материала. По словам екатеринбуржца, Гершкович проработал в Екатеринбурге две недели, после чего вернулся в Москву. В ночь на 30 марта Ширшикову позвонили из WSJ и сообщили, что Гершкович снова в Екатеринбурге и уже более девяти часов не выходит на связь.

29 марта российское издание Вечерние ведомости сообщило, что его читатель стал свидетелем задержания у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. Там Ширшиков общался с Гершковичем. Силовики в гражданском завели человека в микроавтобус, натянув ему на голову свитер.

Медуза со ссылкой на источник среди западных журналистов, работающих в Москве, сообщает, что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие Уралвагонзавод.

Посольство США в РФ пока не прокомментировало информацию о задержании журналиста.

24 марта в эстонском Минобороны заявили, что в России начата новая военная вербовочная кампания – в отличие от предыдущих, она ориентирована на жителей крупных городов РФ.

Вадим Ребрина

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