Байден о задержании журналиста WSJ: Планов высылать российских дипломатов и СМИ пока нет

Президент США Джо Байден призвал Россию освободить задержанного в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, но отметил, что Штаты пока не планируют высылать в ответ дипломатов и журналистов РФ. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил Байдена, что он хочет сказать России после задержания Гершковича.

"Отпустите его", – ответил президент, выходя сегодня утром из Белого дома.

Журналисты подчеркнули, что это первый раз, когда Байден публично прокомментировал инцидент.

Другой журналист спросил, будут ли США высылать российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича. Байден сказал, что "это не является планом прямо сейчас".

30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации Группа Вагнера.

WSJ расценивает задержание своего журналиста в России как захват заложника государством-террористом и требует от администрации Байдена выдворить из Штатов посла РФ и всех работающих в США российских журналистов.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.