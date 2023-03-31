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Байден о задержании журналиста WSJ: Планов высылать российских дипломатов и СМИ пока нет

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 16:32
Байден о задержании журналиста WSJ: Планов высылать российских дипломатов и СМИ пока нет - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден призвал Россию освободить задержанного в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, но отметил, что Штаты пока не планируют высылать в ответ дипломатов и журналистов РФ. Об этом сообщает CNN.

Журналист спросил Байдена, что он хочет сказать России после задержания Гершковича.

"Отпустите его", – ответил президент, выходя сегодня утром из Белого дома.

Журналисты подчеркнули, что это первый раз, когда Байден публично прокомментировал инцидент.

Другой журналист спросил, будут ли США высылать российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича. Байден сказал, что "это не является планом прямо сейчас".

  • 30 марта ФСБ РФ задержала в Екатеринбурге американского гражданина, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который, по данным The Insider, готовил материал об отношении россиян к террористической организации Группа Вагнера.
  • WSJ расценивает задержание своего журналиста в России как захват заложника государством-террористом и требует от администрации Байдена выдворить из Штатов посла РФ и всех работающих в США российских журналистов.
Оксана Житнюк
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журналист WSJ джо байден эван гершкович
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