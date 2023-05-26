Росія намагається цензурувати Wall Street Journal, шантажуючи газету долею Гершковича

Російська державна пропагандистська агенція РИА Новости опублікувала погрозу аноніма на адресу американської газети Wall Street Journal. "Інформоване джерело в Москві" заявило, що якщо газета продовжить публікувати чесні матеріали про Росію, то це нібито означатиме, що її "не цікавить доля" кореспондента видання Евана Гершковича, якого в РФ викрали російські спецслужби.

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"Якщо Wall Street Journal продовжуватиме займатися діяльністю, не пов'язаною з журналістикою, публікуючи дезінформацію щодо Росії, це означатиме, що редакцію взагалі не цікавить доля Гершковича", – сказав співрозмовник агентства", – йдеться у повідомленні пропагандистів.

Вони взагалі не вказали жодної інформації про своє джерело, а також не роз'яснили причин, з яких публікують погрози аноніма на адресу американських журналістів.

30 березня ФСБ РФ затримала в Єкатеринбурзі американського громадянина, журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за даними The Insider, готував матеріал про ставлення росіян до терористичної організації Група Вагнера.

Wall Street Journal розцінює затримання журналіста як захоплення заручника державою-терористом і вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена вислати з країни російського посла та всіх російських журналістів, які працюють у Сполучених Штатах.

Байден закликав Росію звільнити Гершковича, але зазначив, що Штати поки що не планують висилати у відповідь дипломатів і журналістів РФ.

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