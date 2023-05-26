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Росія намагається цензурувати Wall Street Journal, шантажуючи газету долею Гершковича

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:18
Росія намагається цензурувати Wall Street Journal, шантажуючи газету долею Гершковича - Фото
Еван Гершкович (фото – theins.ru)

Російська державна пропагандистська агенція РИА Новости опублікувала погрозу аноніма на адресу американської газети Wall Street Journal. "Інформоване джерело в Москві" заявило, що якщо газета продовжить публікувати чесні матеріали про Росію, то це нібито означатиме, що її "не цікавить доля" кореспондента видання Евана Гершковича, якого в РФ викрали російські спецслужби.

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"Якщо Wall Street Journal продовжуватиме займатися діяльністю, не пов'язаною з журналістикою, публікуючи дезінформацію щодо Росії, це означатиме, що редакцію взагалі не цікавить доля Гершковича", – сказав співрозмовник агентства", – йдеться у повідомленні пропагандистів.

Вони взагалі не вказали жодної інформації про своє джерело, а також не роз'яснили причин, з яких публікують погрози аноніма на адресу американських журналістів.

Росія намагається цензурувати Wall Street Journal, шантажуючи газету долею Гершковича
  • 30 березня ФСБ РФ затримала в Єкатеринбурзі американського громадянина, журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за даними The Insider, готував матеріал про ставлення росіян до терористичної організації Група Вагнера.
  • Wall Street Journal розцінює затримання журналіста як захоплення заручника державою-терористом і вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена вислати з країни російського посла та всіх російських журналістів, які працюють у Сполучених Штатах.
  • Байден закликав Росію звільнити Гершковича, але зазначив, що Штати поки що не планують висилати у відповідь дипломатів і журналістів РФ. 
Вадим Ребрина
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