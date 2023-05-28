У Росії введуть новий засіб промивання мізків школярам – скрини "підручника історії"

З нового навчального року в російських школах будуть використовувати "підручник історії", до якого додали главу про війну в Україні та протистояння РФ "колективному Заходу" в інтерпретації путінських пропагандистів. Про це повідомляє видання Медуза.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, у новому підручнику з історії Росії для 10-11 класів з'явився розділ, присвячений повномасштабній війні проти України, який повторює тези російської пропаганди.

Фотографії "підручника" надіслав вчитель з Архангельська до Telegram-каналу Sota.

Росіяни розповідатимуть своїм дітям, що Захід нібито використав Україну як "ударний кулак, націлений на Росію" та "плацдарм для нападу НАТО".

Автори "підручника" написали, що західні санкції мали "розірвати на частини" російську економіку, Захід прагне змусити Україну "воювати до останнього українця", а росіяни "згуртувалися на підтримку своїх збройних сил" та рейтинг диктатора Володимира Путіна перевищив 80%.

Авторами підручника значаться депутат Держдуми РФ від партії Єдина Росія В'ячеслав Ніконов та радник директора ФСО Сергій Девятов.

26 травня російське державне пропагандистське агентство РИА Новости опублікувало загрозу аноніму на адресу американської газети Wall Street Journal . "Інформоване джерело в Москві" заявило, що якщо газета продовжить публікувати чесні матеріали про Росію, то це нібито означатиме, що її "не цікавить доля" кореспондента видання Евана Гершковича, якого в РФ викрали російські спецслужби.

Читайте також: "У них мозок знищений пропагандою". Буданов сказав, який фейк РФ вразив його найбільше

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.