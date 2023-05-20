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"У них мозок знищено пропагандою". Буданов сказав, який фейк РФ вразив його найбільше

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 10:47
Кирило Буданов (Фото: Офіс президента)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в російських громадян сприйняття світу повністю спотворено під впливом пропаганди країни-агресора. Фейк про "бойових комарів" справив на Буданова найбільше враження. Про це начальник ГУР розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову.

Буданов зазначив, що російські військовополонені, підкоряючись інстинкту самозбереження, брешуть на допитах, що "йшли рятувати українців", але водночас, і це найстрашніше, у підсвідомості вони так і ставляться до цього.

"Це страшно. Цілком у них мозок знищений пропагандою", – сказав начальник ГУР.

Комаров нагадав про "бойових комарів".

У жовтні 2022 року постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що в Україні створили безпілотник, який "транспортує у заданий район контейнер з великою кількістю комарів-переносників інфекції, й вивільняє їх; піл час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань". 

Буданов сказав, що цей російський фейк вразив його найбільше.

"Комарі ось до речі – мене так вразило трошки... Бойові комарі – це вже сильно", – сказав Буданов.

  • У цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Росія активно почала готувати війну проти України з 2007 року.
  • Розпочати повномасштабне вторгнення в Україну вона мала у березні 2021 року.
  • За словами Буданова, заходячи 24 лютого 2022 року на територію України, росіяни дійсно не очікували жодного опору.

Читайте також: Буданов: Вважати, що ми воюємо з Кремлем, не так, більшість росіян підтримують війну

Наталія Медведєва
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