"У них мозг уничтожен пропагандой". Буданов сказал, какой фейк РФ поразил его больше всего

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у российских граждан восприятие мира полностью искажено под влиянием пропаганды страны-агрессора. Фейк о "боевых комарах" произвел на Буданова самое больше впечатление. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

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Буданов отметил, что российские военнопленные, подчиняясь инстинкту самосохранения, врут на допросах, что "шли спасать украинцев", но в тоже время, и это самое страшное, в подсознании они так к этому и относятся.

"Это страшно. Полностью у них мозг уничтожен пропагандой", – сказал начальник ГУР.

Комаров напомнил о "боевых комарах".

В октябре 2022 года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в Украине создали беспилотник, который "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекции, и высвобождает их; при укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний".

Буданов сказал, что этот российский фейк поразил его больше всего.

"Комары вот кстати – меня так поразило немножко... Боевые комары – это сильно уже", – сказал Буданов.

В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.

Начать полномасштабное вторжение в Украину она должна была в марте 2021 года.

По словам Буданова, заходя 24 февраля 2022 на территорию Украины, россияне действительно не ожидали никакого сопротивления.

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