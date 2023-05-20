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"У них мозг уничтожен пропагандой". Буданов сказал, какой фейк РФ поразил его больше всего

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 10:47
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у российских граждан восприятие мира полностью искажено под влиянием пропаганды страны-агрессора. Фейк о "боевых комарах" произвел на Буданова самое больше впечатление. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

Буданов отметил, что российские военнопленные, подчиняясь инстинкту самосохранения, врут на допросах, что "шли спасать украинцев", но в тоже время, и это самое страшное, в подсознании они так к этому и относятся.

"Это страшно. Полностью у них мозг уничтожен пропагандой", – сказал начальник ГУР.

Комаров напомнил о "боевых комарах".

В октябре 2022 года постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что в Украине создали беспилотник, который "транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекции, и высвобождает их; при укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний". 

Буданов сказал, что этот российский фейк поразил его больше всего.

"Комары вот кстати – меня так поразило немножко... Боевые комары – это сильно уже", – сказал Буданов.

  • В этом же интервью Буданов заявил, что Россия активно начала готовить войну против Украины с 2007 года.
  • Начать полномасштабное вторжение в Украину она должна была в марте 2021 года.
  • По словам Буданова, заходя 24 февраля 2022 на территорию Украины, россияне действительно не ожидали никакого сопротивления.

Читайте также: Буданов: Считать, что мы воюем с Кремлем, неверно, большинство россиян поддерживают войну

Наталья Медведева
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