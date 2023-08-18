RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Заступник голови адміністрації Путіна перевіряв "інтеграцію" шкіл в окупації – розвідка Британії

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 09:57
Заступник голови адміністрації Путіна перевіряв
Сергій Кирієнко та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Перший заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко незаконно відвідав тимчасово окупований Донецьк, де відвідав школи аби перевірити їх "інтеграцію" в російську систему освіти. Розвідка Великої Британії зауважує, що РФ хоче створити прокремлівський інформпростір в окупації, щоб розмити українську ідентичність. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Кирієнко незаконно відвідав окупований Донецьк 15 серпня, там він перевіряв школи на "інтеграцію" у російську освітню систему, зазначає розвідка Британії.

На Запоріжжі окупаційна адміністрація отримала вказівку з РФ щодо запровадження "нових стандартів" акредитації навчальних закладів, пише відомство.

У пропагандистських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях також працюють журналісти з РФ, зауважує британська розвідка.

З 1 вересня у школи на тимчасово окупованій території України та у РФ надійде новий "підручник з історії" Росії.

Відомство зауважує, що ця книга вихваляє війну Росії проти України та описує Україну як "ультратерористичну державу".

"Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих територіях для розмивання української національної ідентичності", – підсумовує розвідка Британії.

  • У жовтні 2022 року начальник ГУР Буданов повідомив, що Кирієнко бачить себе наступником російського диктатора.
  • У листопаді секретар РНБО Данілов зазначив, що Кирієнко є головним ідеологом ударів РФ по українській критичній інфраструктурі.
  • У травні 2023 року з'явились скриншоти нового російського "підручника історії", до якого додали главу про війну в Україні та протистояння РФ "колективному Заходу" в інтерпретації путінських пропагандистів.

Читайте також: Росія прагне просувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО – розвідка Британії

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаокупаціябританська розвідкасергій кирієнкоідентичність
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 