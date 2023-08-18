Заступник голови адміністрації Путіна перевіряв "інтеграцію" шкіл в окупації – розвідка Британії

Перший заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко незаконно відвідав тимчасово окупований Донецьк, де відвідав школи аби перевірити їх "інтеграцію" в російську систему освіти. Розвідка Великої Британії зауважує, що РФ хоче створити прокремлівський інформпростір в окупації, щоб розмити українську ідентичність. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кирієнко незаконно відвідав окупований Донецьк 15 серпня, там він перевіряв школи на "інтеграцію" у російську освітню систему, зазначає розвідка Британії.

На Запоріжжі окупаційна адміністрація отримала вказівку з РФ щодо запровадження "нових стандартів" акредитації навчальних закладів, пише відомство.

У пропагандистських ЗМІ на тимчасово окупованих територіях також працюють журналісти з РФ, зауважує британська розвідка.

З 1 вересня у школи на тимчасово окупованій території України та у РФ надійде новий "підручник з історії" Росії.

Відомство зауважує, що ця книга вихваляє війну Росії проти України та описує Україну як "ультратерористичну державу".

"Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих територіях для розмивання української національної ідентичності", – підсумовує розвідка Британії.

У жовтні 2022 року начальник ГУР Буданов повідомив, що Кирієнко бачить себе наступником російського диктатора.

У листопаді секретар РНБО Данілов зазначив, що Кирієнко є головним ідеологом ударів РФ по українській критичній інфраструктурі.

У травні 2023 року з'явились скриншоти нового російського "підручника історії", до якого додали главу про війну в Україні та протистояння РФ "колективному Заходу" в інтерпретації путінських пропагандистів.

Читайте також: Росія прагне просувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО – розвідка Британії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.