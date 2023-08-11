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Росія прагне просувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО – розвідка Британії

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 09:45
Росія прагне просувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО – розвідка Британії - Фото
Фото: Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі 7 серпня повідомило про навчання шостої окремої гвардійської механізованої бригади поряд з кордоном Польщі та Литви. Британська розвідка зазначає, що до навчання можуть долучитись радники з терористичної Групи Вагнера, а Росія зацікавлена в просуванні білоруських сил як тих, що "протидіють НАТО".  Про це повідомляє відомство у Twitter.

Міноборони Білорусі заявило, що мета навчаннь — врахувати досвід, отриманий російськими окупантами на війні проти України.

Британська розвідка пише, що є "реалістична ймовірність" того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників з терористичної Групи Вагнера, які виконуватимуть навчальну роль.

Найімовірніше, ці спецнавчання є частиною звичайного циклу підготовки білоруських військових, зауважує відомство.

Гарнізон шостої мехбригади знаходиться в Гродно, і "малоймовірно", що це формування зараз розгорнуто з засобами забезпечення, які знадобляться, щоб зробити його боєготовим, пише британська розвідка.

"Однак Росія майже напевно прагне просувати білоруські сили як ті, що виступають проти НАТО", – підсумовує відомство.

  • Білорусь розпочала командно-штабне навчання поряд з польским та литовським кордоном у Гродненській області. Міноборони РБ заявило про застосування досвіду російських окупантів на війні проти України. 
  • Місцева OSINT-спільнота Беларускі Гаюн зауважила, що полігон, де проходять навчання, входить до складу шостої механізованої бригади, а навчання були там і раніше.
  • 1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

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Артем Джеріпа
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