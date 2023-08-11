РФ стремится продвигать беларуские силы как выступающие против НАТО – разведка Британии

Минобороны Беларуси 7 августа сообщило об обучении шестой отдельной гвардейской механизированной бригады рядом с границей Польши и Литвы. Британская разведка отмечает, что к обучению могут присоединиться советники из террористической Группы Вагнера, а Россия заинтересована в продвижении беларуских сил как "противодействующих НАТО". Об этом сообщает ведомство в Twitter.

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Минобороны Беларуси заявило, что цель учений — учесть опыт, полученный российскими оккупантами на войне против Украины.

Британская разведка пишет, что существует "реалистическая вероятность" того, что к беларуским войскам присоединится небольшое количество советников из террористической Группы Вагнера, которые будут выполнять учебную роль.

Скорее всего, эти спецучения являются частью обычного цикла подготовки беларуских военных, отмечает ведомство.

Гарнизон шестой мехбригады находится в Гродно, и "маловероятно", что это формирование сейчас развернуто со средствами обеспечения, которые понадобятся, чтобы сделать его боеготовым, пишет британская разведка.

"Однако Россия почти наверняка стремится продвигать беларуские силы как выступающие против НАТО", – заключает ведомство.

Беларусь начала командно-штабное обучение наряду с польской и литовской границей в Гродненской области. Минобороны РБ заявило о применении опыта российских оккупантов на войне против Украины.

Местное OSINT-сообщество Беларускі Гаюн отметило, что полигон, где проходят учения, входит в состав шестой механизированной бригады, а учения были там и раньше.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

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