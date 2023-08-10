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У польского вертолета, патрулирующего границу с Беларусью, потерялся детонатор от ракеты

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 16:40
У польского вертолета, патрулирующего границу с Беларусью, потерялся детонатор от ракеты - Фото
Польский боевой вертолет Ми-24 во время учений (Иллюстративное фото: EPA)

В одном из польских вертолетов, осуществляющем патрулирование в районе границы Польши с Беларусью, после боевых вылетов обнаружили отсутствие детонатора-предохранителя в одной из ракет. Военные отмечают, что запал не пресдтавляет угрозы, а подобное случалось и раньше. Об этом сообщило Главное командование Вооруженных сил Польши, передает Polska Agencja Prasowa.

Инцидент произошел во вторник, 8 августа.

Полет вертолета проходил вдоль пограничной полосы, а не над застроенной территорией, отметили в Войске Польском.

Поиски устройства пока не увенчались успехом. В ведомстве сообщили, что он имеет встроенные предохранители и не представляет угрозы окружающей среде.

В случае обнаружения запала военные просят обозначить место находки и сообщить об этом в ближайшую воинскую часть или полицию.

Вооруженные силы Польши продолжат поиск устройства.

В сообщении отмечено, что такие ситуации "случаются" в ходе военных операций.

В частности, в Афганистане были случаи, когда после боевых вылетов обнаруживались пропавшие элементы оборудования.

  • 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Белорусская сторона заранее проинформировала польскую сторону об обучении. По инциденту глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
  • По данным независимых расследователей, эти вертолеты ворвались на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.
  • 3 августа Польские вооруженные силы перебросили вертолеты в Подляское воеводство у белорусской границы, вертолеты будут размещены "в режиме немедленного реагирования".

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Артём Джерипа
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