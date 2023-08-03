Польша перебрасывает вертолеты к границе с Беларусью. Генерал: Готовы использовать оружие

Польские вооруженные силы перебросили вертолеты в Подляское воеводство у беларуской границы. Генерал Марек Соколовский, инспектор по подготовке Главного командования родами вооруженных сил, заявил, что вертолеты будут размещены "в режиме немедленного реагирования". Слова военного на брифинге с министром обороны передает местное медиа TVP.

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"Здесь есть лётчики, которые были со мной в Афганистане и Ираке. Если случится что-то неспокойное, они без колебаний используют оружие", – сказал Соколовский.

Польская армия перегруппировала боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады у границы с Беларусью.

Генерал сообщил, что армия выполняет задачу согласно приказу министра обороны немедленно усилить беларуское направление.

Он отметил, что согласно приказу вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае возникновения тревожных событий на границе.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Беларуская сторона заранее проинформировала польскую сторону об учениях.

Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

По данным независимых расследователей, эти вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.

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