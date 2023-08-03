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Польща перекидає гелікоптери на кордон з Білоруссю. Генерал: Без вагань використають зброю

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 19:30
Польща перекидає гелікоптери на кордон з Білоруссю. Генерал: Без вагань використають зброю - Фото
Генерал Марек Соколовський (скриншот з відео)

Польські збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону. Генерал Марек Соколовський, інспектор з підготовки Головного командування родами збройних сил, заявив, що гвинтокрили будуть розміщені "в режимі негайного реагування". Слова військового під час брифінгу з міністром оборони передає місцеве медіа TVP.

"Тут є льотчики, які були зі мною в Афганістані та Іраку. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без вагань використають зброю", – сказав Соколовський.

Польська армія перегрупувала бойові вертольоти 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади біля кордону з Білоруссю.

Генерал повідомив, що армія виконує завдання згідно з наказом міністра оборони негайно посилити білоруський напрямок.

Він зазначив, що згідно з наказом гвинтокрили базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення тривожних подій на кордоні.

Підляське воєводство на мапі

  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання.
  • Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
  • За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вдерлися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬПольщакордонпровокаціїгелікоптеримарек соколовський
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