Польща перекидає гелікоптери на кордон з Білоруссю. Генерал: Без вагань використають зброю

Польські збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону. Генерал Марек Соколовський, інспектор з підготовки Головного командування родами збройних сил, заявив, що гвинтокрили будуть розміщені "в режимі негайного реагування". Слова військового під час брифінгу з міністром оборони передає місцеве медіа TVP.

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"Тут є льотчики, які були зі мною в Афганістані та Іраку. Якщо трапиться щось неспокійне, вони без вагань використають зброю", – сказав Соколовський.

Польська армія перегрупувала бойові вертольоти 1-ї авіаційної бригади Сухопутних військ і 25-ї повітряно-кавалерійської бригади біля кордону з Білоруссю.

Генерал повідомив, що армія виконує завдання згідно з наказом міністра оборони негайно посилити білоруський напрямок.

Він зазначив, що згідно з наказом гвинтокрили базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення тривожних подій на кордоні.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання.

Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вдерлися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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