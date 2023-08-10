У польського гелікоптера, який патрулює кордон з Білоруссю, загубився детонатор від ракети

В одному з польських гелікоптерів, який здійснює патрулювання у районі кордону Польщі з Білоруссю, після бойових вильотів виявили відсутність детонатора-запобіжника в одній з ракет. Військові зазначають, що запал не ставить загрози, а подібне траплялось і раніше. Про це повідомило Головне командування Збройних сил Польщі, передає Polska Agencja Prasowa.

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Інцидент стався у вівторок 8 серпня.

Політ гелікоптера проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, зауважили у Війську Польському.

Пошуки пристрою поки що не увінчались успіхом. У відомстві повідомили, що він має вбудовані запобіжники та не становить загрози навколишньому середовищу.

У разі виявлення запалу військові просять позначити місце знахідки та повідомити про це найближчу військову частину або поліцію.

Збройні сили Польщі продовжать пошуки пристрою.

У повідомлені зазначено, що такі ситуації "трапляються" під час військових операцій.

Зокрема, в Афганістані були випадки, коли після бойових вильотів виявлялись зниклі елементи обладнання.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вдерлися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

3 серпня Польські збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону, гвинтокрили будуть розміщені "в режимі негайного реагування".

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