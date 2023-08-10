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У польського гелікоптера, який патрулює кордон з Білоруссю, загубився детонатор від ракети

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 16:40
У польського гелікоптера, який патрулює кордон з Білоруссю, загубився детонатор від ракети - Фото
Польський бойовий вертоліт Мі-24 під час навчань (Ілюстративне фото: EPA)

В одному з польських гелікоптерів, який здійснює патрулювання у районі кордону Польщі з Білоруссю, після бойових вильотів виявили відсутність детонатора-запобіжника в одній з ракет. Військові зазначають, що запал не ставить загрози, а подібне траплялось і раніше. Про це повідомило Головне командування Збройних сил Польщі, передає Polska Agencja Prasowa.

Інцидент стався у вівторок 8 серпня.

Політ гелікоптера проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, зауважили у Війську Польському.

Пошуки пристрою поки що не увінчались успіхом. У відомстві повідомили, що він має вбудовані запобіжники та не становить загрози навколишньому середовищу.

У разі виявлення запалу військові просять позначити місце знахідки та повідомити про це найближчу військову частину або поліцію.

Збройні сили Польщі продовжать пошуки пристрою.

У повідомлені зазначено, що такі ситуації "трапляються" під час військових операцій.

Зокрема, в Афганістані були випадки, коли після бойових вильотів виявлялись зниклі елементи обладнання.

  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
  • За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вдерлися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.
  • 3 серпня Польські збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону, гвинтокрили будуть розміщені "в режимі негайного реагування".

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Артем Джеріпа
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БІЛОРУСЬПольщакордонгелікоптерзапалдетонатор
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