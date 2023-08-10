У польського гелікоптера, який патрулює кордон з Білоруссю, загубився детонатор від ракети
В одному з польських гелікоптерів, який здійснює патрулювання у районі кордону Польщі з Білоруссю, після бойових вильотів виявили відсутність детонатора-запобіжника в одній з ракет. Військові зазначають, що запал не ставить загрози, а подібне траплялось і раніше. Про це повідомило Головне командування Збройних сил Польщі, передає Polska Agencja Prasowa.
Інцидент стався у вівторок 8 серпня.
Політ гелікоптера проходив уздовж прикордонної смуги, а не над забудованою територією, зауважили у Війську Польському.
Пошуки пристрою поки що не увінчались успіхом. У відомстві повідомили, що він має вбудовані запобіжники та не становить загрози навколишньому середовищу.
У разі виявлення запалу військові просять позначити місце знахідки та повідомити про це найближчу військову частину або поліцію.
Збройні сили Польщі продовжать пошуки пристрою.
У повідомлені зазначено, що такі ситуації "трапляються" під час військових операцій.
Зокрема, в Афганістані були випадки, коли після бойових вильотів виявлялись зниклі елементи обладнання.
- 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання. Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
- За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вдерлися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.
- 3 серпня Польські збройні сили перекинули гелікоптери до Підляського воєводства біля білоруського кордону, гвинтокрили будуть розміщені "в режимі негайного реагування".
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