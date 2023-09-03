Росія вербує іноземців, ймовірно, не хоче непопулярної мобілізації під вибори – союзники

Росія, ймовірно, хоче уникнути непопулярних заходів внутрішньої мобілізації та вербує іноземців на війну проти України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На кінець червня 2023 року РФ звертається до громадян сусідніх країн з оголошеннями про вербування людей для війни проти України, зазначає відомство.

За його даними, у Вірменії та Казахстані були помічені рекламні оголошення, які пропонували найманцям 495 000 рублів ($5140) початкових платежів і зарплати від 190 000 рублів ($1973).

На півночі Казахстану у Костанайській області проводились вербування в армію окупантів, у них звертались до етнічних росіян, зауважує розвідка Британії.

Принаймні з травня 2023 року РФ звернулася до мігрантів із Центральної Азії, аби вони воювали проти України, обіцяючи прискорене отримання громадянства та зарплати до $4160, йдеться у даних.

За повідомленнями, в узбецьких мігрантів-будівельників у тимчасово окупованому Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття до міста, їх змусили приєднатись до армії окупантів.

Відомство зауважує, що у Росії є щонайменше 6 млн мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.

"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч дедалі більшим жертвам", – пояснює розвідка Британії.

6 серпня британська розвідка заявила, що Росія втратила вбитими та пораненими принаймні половину десантників, відправлених в Україну з урахуванням даних командувача ПДВ окупантів.

8 серпня видання Reuters повідомило, що казахстанські інтернет-користувачі почали бачити рекламні оголошення, що пропонують негайну виплату "бонусу" у розмірі понад $5000 за підписання контракту з російською армією.

21 серпня розвідка Британії заявила, що окупанти розпочали формування нової армії, яку планують відправити на південь України.

Читайте також: Заступник голови адміністрації Путіна перевіряв "інтеграцію" шкіл в окупації – розвідка Британії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.