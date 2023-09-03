Російські дрони летять біля Румунії – працює українська авіація та інша ППО. Вибухи на Дунаї

Декілька груп дронів-камікадзе Shahed-136 ("Герань-2") було запущено російськими терористами пізно ввечері 2 вересня з Кубані та окупованого Криму. Після першої години ночі деякі з них, які не "відпрацювала" протиповітряна оборона ЗСУ над Чорним морем, долетіли до дельти Дунаю і попрямували у бік українських портів Ізмаїл та Рені. У районі чують роботу ППО.

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За даними моніторингу Повітряних сил, кілька груп (групою вважається кількість від двох і більше) безпілотників окупанти запустили з аеродрому під Приморсько-Ахтарськом у РФ та кримського полігону "Чауда".

Орієнтовно о 01:20-01:30 ночі у районі дельти Дунаю місцеві жителі почули роботу авіації та інших компонентів ППО, лунають вибухи.

02:08. Чергова група "шахедів" рухається у бік півдня Одещини.

02:09. Сьогодні безпілотники, ймовірно, летять на Рені: під Ізмаїлом їх чують із другої ночі, але звуків прильотів у місті немає.

02:14-02:16. Ось тепер в Ізмаїлі чують вибухи. Невідомо, чи прильоти, чи успіхи ППО з перехоплення.

02:20. І в Рені – також вибух.

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Українська розвідка шукає у Росії місця виробництва військових дронів для "кінетичного впливу" на них.

З 29 на 30 серпня 2023 року сталася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горіли літаки в Пскові, був приліт у в/ч ГРУ і по заводу мікроелектроніки.

На авіабазу в Пскові напали з території Росії, заявив глава ГУР Буданов і показав фото з тепловізора.

За словами начальника ГУР, президент Кучма залишив Україні 10 літаків Ту-22М3, але після зміни влади їх одразу порізали.

Учора, 2 вересня, сили ППО знищили над Одещиною рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6.

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