RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Російські дрони летять біля Румунії – працює українська авіація та інша ППО. Вибухи на Дунаї

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 01:48
Російські дрони летять біля Румунії – працює українська авіація та інша ППО. Вибухи на Дунаї - Фото
Ілюстративне фото: зброя "мисливців на шахедів"

Декілька груп дронів-камікадзе Shahed-136 ("Герань-2") було запущено російськими терористами пізно ввечері 2 вересня з Кубані та окупованого Криму. Після першої години ночі деякі з них, які не "відпрацювала" протиповітряна оборона ЗСУ над Чорним морем, долетіли до дельти Дунаю і попрямували у бік українських портів Ізмаїл та Рені. У районі чують роботу ППО.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними моніторингу Повітряних сил, кілька груп (групою вважається кількість від двох і більше) безпілотників окупанти запустили з аеродрому під Приморсько-Ахтарськом у РФ та кримського полігону "Чауда".

Орієнтовно о 01:20-01:30 ночі у районі дельти Дунаю місцеві жителі почули роботу авіації та інших компонентів ППО, лунають вибухи.

02:08. Чергова група "шахедів" рухається у бік півдня Одещини.

02:09. Сьогодні безпілотники, ймовірно, летять на Рені: під Ізмаїлом їх чують із другої ночі, але звуків прильотів у місті немає.

02:14-02:16. Ось тепер в Ізмаїлі чують вибухи. Невідомо, чи прильоти, чи успіхи ППО з перехоплення.

02:20. І в Рені – також вибух.

Новина доповнюється...

Українська розвідка шукає у Росії місця виробництва військових дронів для "кінетичного впливу" на них.

Читайте також: The Times: ЦРУ стримувало Буданова від атак на РФ. Глава ГУР відповів, процитував Ватсона

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодеська областьбезпілотникБПЛАдронІзмаїлДунайРеніShahedГерань-2дрон-камикадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 