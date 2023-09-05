Ердоган хоче виконання вимог Путіна щодо зерна. Кулеба: Ми не будемо заручниками шантажу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії щодо зернової угоди. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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Під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Сочі 4 вересня диктатор Володимир Путін заявив, що для відновлення зернової угоди Москва чекає на зняття частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки.

Ердоган сказав, що вважає "справедливими" вимоги росіян.

За словами Кулеби, Київ мав контакти з Анкарою напередодні переговорів Ердогана та Путіна.

"Ми не повинні бути заручниками шантажу Росії, коли вона сама створює проблеми і потім пропонує їх вирішувати. Ми стоятимемо на позиції збереження санкцій проти Росії", — наголосив глава відомства.

Він зазначив, що санкцій проти експорту сільськогосподарської продукції Росії і так немає, а заяви Кремля щодо цього — маніпуляції.

Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині.

Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів.

2 вересня глави МЗС Туреччини та країни-терориста Росії заявили, що ООН та Анкара готують якісь нові "пропозиції" (куди окупанти хочуть включити виведення з-під санкцій одного з банків та компаній-виробників добрив РФ) для відновлення угоди щодо вивезення зерна з України.

За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере 2023-го більше зерна, ніж торік.

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