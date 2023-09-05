Эрдоган хочет выполнения требований Путина по зерну. Кулеба: Не будем заложниками шантажа

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении санкций против России в вопросе зерновой сделки. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что для возобновления зерновой сделки Москва ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Эрдоган сказал, что считает "справедливыми" требования россиян.

По словам Кулебы, у Киева были контакты с Анкарой накануне переговоров Эрдогана и Путина.

"Мы не должны быть заложниками шантажа России, когда она сама создает проблемы и потом предлагает их решать. Мы будем стоять на позиции сохранения санкций против России", — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции России и так нет, а заявления Кремля на этот счет — манипуляции.

После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.

После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.

По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

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