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Эрдоган хочет выполнения требований Путина по зерну. Кулеба: Не будем заложниками шантажа

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 07:34
Эрдоган хочет выполнения требований Путина по зерну. Кулеба: Не будем заложниками шантажа - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении санкций против России в вопросе зерновой сделки. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что для возобновления зерновой сделки Москва ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.
Эрдоган сказал, что считает "справедливыми" требования россиян. 

По словам Кулебы, у Киева были контакты с Анкарой накануне переговоров Эрдогана и Путина. 

"Мы не должны быть заложниками шантажа России, когда она сама создает проблемы и потом предлагает их решать. Мы будем стоять на позиции сохранения санкций против России", — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что санкций против экспорта сельскохозяйственной продукции России и так нет, а заявления Кремля на этот счет — манипуляции. 

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Дмитрий Гриниченко
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