Росія три години атакувала Одещину "шахедами", вбила людину. У Києві працює ППО

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Внаслідок атаки загинув чоловік, повідомляє місцева влада.

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За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Ізмаїльський район області армія РФ обстрілювала протягом трьох годин.

Зокрема пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адмінбудівлі, агропідприємства.

Унаслідок нової атаки російських терористів загинув співробітник агропідприємства. Він отримав тяжкі поранення та помер у лікарні.

Тим часом в Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони. О 05:56 мер Віталій Кличко повідомив, що на столицю ще йдуть ракети та закликав людей залишатися в укриттях.

Попри масові відбої, у Києві та на Київщині продовжує лунати повітряна тривога.

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