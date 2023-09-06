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Росія три години атакувала Одещину "шахедами", вбила людину. У Києві працює ППО

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 06:18
Росія три години атакувала Одещину
Дрон-камікадзе Shahed (Фото: AiTelly)

В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Внаслідок атаки загинув чоловік, повідомляє місцева влада.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Ізмаїльський район області армія РФ обстрілювала протягом трьох годин.

Зокрема пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адмінбудівлі, агропідприємства.

Унаслідок нової атаки російських терористів загинув співробітник агропідприємства. Він отримав тяжкі поранення та помер у лікарні.

Тим часом в Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони. О 05:56 мер Віталій Кличко повідомив, що на столицю ще йдуть ракети та закликав людей залишатися в укриттях.

Попри масові відбої, у Києві та на Київщині продовжує лунати повітряна тривога.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.

Читайте також: Зграї російських дронів атакували міста навпроти Румунії та морське узбережжя Одеської області

Мілана Головань
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