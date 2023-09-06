Росія три години атакувала Одещину "шахедами", вбила людину. У Києві працює ППО
В ніч проти 6 вересня Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини, націлившись на припортові та сільськогосподарські об'єкти. Внаслідок атаки загинув чоловік, повідомляє місцева влада.
За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Ізмаїльський район області армія РФ обстрілювала протягом трьох годин.
Зокрема пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адмінбудівлі, агропідприємства.
Унаслідок нової атаки російських терористів загинув співробітник агропідприємства. Він отримав тяжкі поранення та помер у лікарні.
Тим часом в Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони. О 05:56 мер Віталій Кличко повідомив, що на столицю ще йдуть ракети та закликав людей залишатися в укриттях.
Попри масові відбої, у Києві та на Київщині продовжує лунати повітряна тривога.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
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