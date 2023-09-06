Зграї російських дронів атакують порти біля Румунії та морське узбережжя Одеської області

Російсько-іранські дрони долетіли в перші хвилини 6 вересня до півдня Одеської області, де держава-терорист РФ намагається знищити портову інфраструктуру на Дунаї та інші об'єкти. Протиповітряна оборона України почала працювати над Чорним морем ще на підльоті БПЛА до узбережжя.

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Увечері 5 вересня моніторинг-канал Повітряних сил ЗСУ повідомив про запуск кількох груп БПЛА з полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму та з аеродрому під Приморсько-Ахтарськом (РФ).

О 00:40 ночі про вибухи повідомили місцеві жителі в Кілії, а голова обласного ОВА написав: "Ізмаїльський район, будь ласка, перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережі".

Над районом працюють винищувачі Сил оборони.

01:04. За даними пов'язаного з військовими та Миколаївською ОВА анонімного каналу Николаевский Ванёк, також "група мопедів з акваторії Чорного Моря [летить] курсом на Курортне – Затоку" у Білгород-Дністровському районі.

01:28. Місцеві пишуть про вибухи у Кілії. Або збивають, або прильоти. Також вибухи чули у селищах на північ від Дунайського біосферного заповідника.

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01:30. Звуки авіації чули під Одесою. Це ЗСУ.

02:00. Над Кілією знову чути дрони.

02:20. "Стрілкове ППО" у районі Кілії.

02:27. Тепер долетіли до Рені або поруч: там чують роботу військових по дронах та звуки вибухів. Наслідки, якщо вони є, будуть у ранковому звіті військової адміністрації області.

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Вночі 4 вересня 2023 року РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і в ході нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.

Пізніше місце геолокували.

Румунське Міноборони заявило, що це "не становило для нас жодної прямої військової загрози", а в пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхній території не падало.

Глава МЗС Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння "шахедів" у Румунії, і "безглуздо заперечувати" це.

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