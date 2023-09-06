RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зграї російських дронів атакують порти біля Румунії та морське узбережжя Одеської області

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 01:02
Зграї російських дронів атакують порти біля Румунії та морське узбережжя Одеської області - Фото
Кілія з боку Румунії (скриншот)

Російсько-іранські дрони долетіли в перші хвилини 6 вересня до півдня Одеської області, де держава-терорист РФ намагається знищити портову інфраструктуру на Дунаї та інші об'єкти. Протиповітряна оборона України почала працювати над Чорним морем ще на підльоті БПЛА до узбережжя.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Увечері 5 вересня моніторинг-канал Повітряних сил ЗСУ повідомив про запуск кількох груп БПЛА з полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму та з аеродрому під Приморсько-Ахтарськом (РФ). 

О 00:40 ночі про вибухи повідомили місцеві жителі в Кілії, а голова обласного ОВА написав: "Ізмаїльський район, будь ласка, перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережі".

Над районом працюють винищувачі Сил оборони.

01:04. За даними пов'язаного з військовими та Миколаївською ОВА анонімного каналу Николаевский Ванёк, також "група мопедів з акваторії Чорного Моря [летить] курсом на Курортне – Затоку" у Білгород-Дністровському районі.

01:28. Місцеві пишуть про вибухи у Кілії. Або збивають, або прильоти. Також вибухи чули у селищах на північ від Дунайського біосферного заповідника.

Дивіться також: Касетні боєприпаси "докорінно змінили ситуацію", кажуть військові: відео з-під Куп'янська

01:30. Звуки авіації чули під Одесою. Це ЗСУ.

02:00. Над Кілією знову чути дрони.

02:20. "Стрілкове ППО" у районі Кілії.

02:27. Тепер долетіли до Рені або поруч: там чують роботу військових по дронах та звуки вибухів. Наслідки, якщо вони є, будуть у ранковому звіті військової адміністрації області.

Новина доповнюється...

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, незважаючи ні на що, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж минулого року.

  • Вночі 4 вересня 2023 року РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і в ході нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
  • Пізніше місце геолокували.
  • Румунське Міноборони заявило, що це "не становило для нас жодної прямої військової загрози", а в пресрелізі для румунської аудиторії було заявлено, що нічого на їхній території не падало.
  • Глава МЗС Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння "шахедів" у Румунії, і "безглуздо заперечувати" це.
Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодеська областьбезпілотникрумуніяБПЛАдронзерноДунайдрон-камікадзеГерань-2Кілія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 