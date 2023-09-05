Коли Сили оборони почали застосовувати американські касетні боєприпаси, передані Україні влітку, це допомогло у стримуванні повторного наступу російських окупантів на Куп'янськ. Про це у сюжеті з-під смт Дворічна на лінії фронту розповіли YouTube-каналу ЇPash українські військові.

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За словами одного з військових у сюжеті, за весь час, що російське угруповання намагається наступати на Куп'янськ, Сили оборони не здали "жодної стратегічної, навіть тактичної" позиції.

Розмірковуючи про стотисячне угруповання військ окупантів на куп'янсько-лиманському напрямку фронту, військові пояснили: це сукупні сили окупанта, а не лише штурмові підрозділи, і не тільки ті, що в Україні, а й на російській території.

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"Ми до цього готові, наші командири готові. Моя особиста думка: ми вистоїмо, і все буде добре", – сказав командир 1-го взводу 2 стрілецької роти 40 ОСБ із позивним "Бонд".

ДОВІДКА. У березні 2022 року Росія окупувала смт Дворічну і більшу частину Харківської області, але у ході бліцкриг-контрнаступу України на початку осені (11 вересня) того ж року смт, як і більшу частину області, було звільнено. Після відступу росіяни неодноразово обстрілювали селище, особливо після початку їхнього "контрнаступу" навесні-влітку 2023 року для повторного захоплення Куп'янська та відтягування військ Сил оборони . У березні 2022 року Росія окупувала смт Дворічну і більшу частину Харківської області, але у ході бліцкриг-контрнаступу України на початку осені (11 вересня) того ж року смт, як і більшу частину області, було звільнено. Після відступу росіяни неодноразово обстрілювали селище, особливо після початку їхнього "контрнаступу" навесні-влітку 2023 року для повторного захоплення Куп'янська та відтягування військ Сил оборони з південного фронту . Від Дворічної до Куп'янська – трохи більше ніж 10 км на південь.

За його словами, коли ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси, передані Україні союзниками, "вони прямо докорінно змінили ситуацію: їхня артилерія одразу притихла, і притихла в рази".

"Тобто, наприклад, якщо раніше в наш район, 3-4 км2, було 200 прильотів на день, то тепер це 20 прильотів", – пояснив військовий.

WP раніше писала, що касетні снаряди "виявилися корисними" для ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках.

"Бонд" додав, що бойові дії займають у його підрозділі близько 10% часу, решта – "побут, копання, облаштування позицій".

Заступник комбата 40 ОСБ Костянтин Ільїн розповів, що угруповання ЗСУ на правому березі річки Оскіл є достатнім для утримання позицій, але "є проблеми із забезпеченням, особливо боєприпасами".

За його словами, у Сил оборони є "невеликі тактичні успіхи" на цьому напрямку: "Далі вони просто не пройдуть... Ми не здаємось і не здамося ніколи".

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