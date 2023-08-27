Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 000 військових, розказав у неділю в ефірі єдиного телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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"Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там знаходиться близько 110 000 російських військовослужбовців. Але якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 000, а на Лиманському – 48 000 російських окупаційних військ", – сказав він.

На цих двох напрямках росіяни активно використовують штурмові загони "Шторм-Z", а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

За словами Євлаша, ситуація в районі Куп'янська та Лиману залишається контрольованою українськими військовими.

"Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані "вогняні вали", як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 000 боєприпасів. Так вони ці 40 000 боєприпасів і вкладають", – пояснив Євлаш.

25 серпня генерал Олександр Сирський повідомив, що на Лиманському і Куп'янському напрямках окупанти перегруповують свої сили й засоби, одночасно перекидаючи з РФ нові сформовані бригади та дивізії.

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