Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 100 000 военных
Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении более 100 000 военных, рассказал в воскресенье в эфире единого телемарафона руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
На этих двух направлениях россияне активно используют штурмовые отряды "Шторм-Z", а также регулярные войска, в том числе танковый полк.
По словам Евлаша, ситуация в районе Купянска и Лимана остается контролируемой украинскими военными.
"Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые "огненные валы", как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 000 боеприпасов. Так они эти 40 000 боеприпасов и вкладывают", – пояснил Евлаш.
- 25 августа генерал Александр Сырский сообщил, что на Лиманском и Купянском направлениях кафиры перегруппируют свои силы и средства, одновременно перебрасывая из РФ новые сложившиеся бригады и дивизии.
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