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Сырский: На востоке РФ перегруппировывается, подтягивает силы. Приняты необходимые решения

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 18:48
Сырский: На востоке РФ перегруппировывается, подтягивает силы. Приняты необходимые решения - Фото
Александр Сырский (Фото: Military Media Center)

Оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной, после жестоких боев и понесенных потерь на Лиманском и Купянском направлениях оккупанты перегруппируют свои силы и средства, одновременно перебрасывая из РФ вновь сформированные бригады и дивизии, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он встретился с командирами на этих направлениях, были приняты "все необходимые решения и приняты меры" для усиления украинской обороны и отражения атак оккупантов.

Главной целью этих мер оккупантов является повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий, отметил он.

В то же время захватчики продолжают оказывать мощное огневое влияние из артиллерии и минометов, активно применяют авиацию, сообщил Сырский.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", – сказал командующий Сухопутными силами.

По словам Сырского, в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты  "все необходимые решения и меры" для усиления украинской обороны и отражения атак оккупантов.

Читайте также: Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Ситуация сложная и противоположная

Артём Джерипа
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войнакупянскЛиманалександр сырский
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