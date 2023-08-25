Сырский: На востоке РФ перегруппировывается, подтягивает силы. Приняты необходимые решения

Оперативная обстановка на восточном направлении остается напряженной, после жестоких боев и понесенных потерь на Лиманском и Купянском направлениях оккупанты перегруппируют свои силы и средства, одновременно перебрасывая из РФ вновь сформированные бригады и дивизии, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он встретился с командирами на этих направлениях, были приняты "все необходимые решения и приняты меры" для усиления украинской обороны и отражения атак оккупантов.

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Главной целью этих мер оккупантов является повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий, отметил он.

В то же время захватчики продолжают оказывать мощное огневое влияние из артиллерии и минометов, активно применяют авиацию, сообщил Сырский.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно. Для реализации этих задач была спланирована моя очередная рабочая поездка на Купянское и Лиманское направления", – сказал командующий Сухопутными силами.

По словам Сырского, в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты "все необходимые решения и меры" для усиления украинской обороны и отражения атак оккупантов.

24 августа Сырский посетил бойцов оперативно-тактических групп "Лиман" и "Соледар".

9 августа командующий Сухопутными силами заявил, что оккупанты выбрали главным направлением для своего давления Купянск и создали там наступательную группировку.

16 августа представитель Восточной группировки войск сообщил, что украинские силы построили "мощную оборону" на Лимано-Купянском направлении, а оккупанты прибегают к перегруппировке из-за украинских ударов и отпора.

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