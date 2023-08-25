Сирський: На сході РФ перегруповується, підтягує сили. Прийнято необхідні рішення

Оперативна обстановка на східному напрямку залишається напруженою, після жорстких боїв та втрат на Лиманському і Куп'янському напрямках окупанти перегруповують свої сили й засоби, одночасно перекидаючи з РФ знову сформовані бригади та дивізії, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зустрівся з командирами на цих напрямках, були прийняті "всі необхідні рішення та вжиті заходи" для посилення української оборони та відбиття атак окупантів.

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Головною метою цих заходів окупантів є підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій, зазначив він.

Водночас загарбники продовжують чинити потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовують авіацію, повідомив Сирський.

"У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо. Для реалізації цих завдань була спланована моя чергова робоча поїздка на Куп'янський та Лиманський напрямки", – сказав командувач Сухопутних сил.

За словами Сирського, в ході роботи спільно із командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняти "всі необхідні рішення та вжиті заходи" для посилення української оборони та відбиття атак окупантів.

24 серпня Сирський відвідав бійців оперативно-тактичних груп "Лиман" та "Соледар".

9 серпня командувач Сухопутних сил заявив, що окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання.

16 серпня речник Східного угруповання військ повідомив, що українські сили збудували "потужну оборону" на Лимано-Куп'янському напрямку, а окупанти вдаються до перегрупування через українські удари та відсіч.

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