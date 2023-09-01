Кулеба нагадав критикам наступу про воїнів: Взяв клятий окоп і прочитав, що ти повільний

Україна не "зазнає невдачі", а рухається вперед у своєму контрнаступі. Про це заявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розкритикувавши тих, хто говорить про нібито повільний контрнаступ ЗСУ.

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"Якби Україна зазнавала невдачі, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо невдачі – ми рухаємося вперед", – заявив Кулеба.

Він зазначив, що ті, хто критикують швидкість контрнаступу, повинні не забувати про солдатів, які перебувають в епіцентрі боїв.

"Я воно, коли ти повертаєшся із завдання, береш свій телефон, відкриваєш його і починаєш читати всіх цих розумних людей, які говорять про те, який ти повільний і що в тебе недостатньо добре виходить?" – сказав Кулеба.

Він продовжив: "Ти щойно втратив двох своїх товаришів. Тебе мало не вбили. Ти проповз на животі один кілометр, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – ти в жорстокому бою взяв клятий російський окоп. А потім ти читаєш, як хтось каже: "Ой, хлопці, ви надто повільні"?"

Глава МЗС наголосив, що партнери України, зокрема США, "розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку і що "жодної трагедії і якогось уповільнення немає".

"Це відбувається просто тому, що це важко. Це важкий бій", – додав Кулеба.

Раніше Кулеба порадив "заткнутися" критикам наступу ЗСУ.

Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі і можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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