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Кулеба нагадав критикам наступу про воїнів: Взяв клятий окоп і прочитав, що ти повільний

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 19:45
Кулеба нагадав критикам наступу про воїнів: Взяв клятий окоп і прочитав, що ти повільний - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот)

Україна не "зазнає невдачі", а рухається вперед у своєму контрнаступі. Про це заявив в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розкритикувавши тих, хто говорить про нібито повільний контрнаступ ЗСУ.

"Якби Україна зазнавала невдачі, я, напевно, був би першим, хто сказав би правду. Але ми не зазнаємо невдачі – ми рухаємося вперед", – заявив Кулеба.

Він зазначив, що ті, хто критикують швидкість контрнаступу, повинні не забувати про солдатів, які перебувають в епіцентрі боїв.

"Я воно, коли ти повертаєшся із завдання, береш свій телефон, відкриваєш його і починаєш читати всіх цих розумних людей, які говорять про те, який ти повільний і що в тебе недостатньо добре виходить?" – сказав Кулеба.

Він продовжив: "Ти щойно втратив двох своїх товаришів. Тебе мало не вбили. Ти проповз на животі один кілометр, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – ти в жорстокому бою взяв клятий російський окоп. А потім ти читаєш, як хтось каже: "Ой, хлопці, ви надто повільні"?"

Глава МЗС наголосив, що партнери України, зокрема США, "розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку і що "жодної трагедії і якогось уповільнення немає".

"Це відбувається просто тому, що це важко. Це важкий бій", – додав Кулеба.

  • Раніше Кулеба порадив "заткнутися" критикам наступу ЗСУ.
  • Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі і можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

Читайте також: Буданов: Наступ йде важко через російську оборону, найголовніше, що не зупиняється

Оксана Житнюк
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війнаДмитро Кулебанаступконтрнаступ
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