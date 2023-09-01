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Кулеба напомнил критикам наступления о воинах: Взял чертов окоп и прочел, что ты медленный

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 19:45
Кулеба напомнил критикам наступления о воинах: Взял чертов окоп и прочел, что ты медленный - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Украина не "терпит неудачу", а движется вперед в своем контрнаступлении. Об этом заявил в интервью CNN министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, раскритиковав тех, кто говорит о якобы медленном контрнаступлении ВСУ.

"Если бы Украина терпела неудачу, я, наверное, был бы первым, кто сказал бы правду. Но мы не терпим неудачу – мы движемся вперед", – заявил Кулеба.

Он отметил, что те, кто критикуют скорость контрнаступления, должны не забывать о солдатах, находящихся в эпицентре боев.

"Каково это, когда ты возвращаешься с задания, берешь свой телефон, открываешь его и начинаешь читать всех этих умных людей, говорящих о том, какой ты медленный и что у тебя недостаточно хорошо получается?" – сказал Кулеба.

Он продолжил: "Ты только что потерял двух своих товарищей. Тебя чуть не убили. Ты прополз на животе один километр, разминируя поле. Ты пожертвовал собой – ты в жестоком бою взял чертов российский окоп. А потом ты читаешь, как кто-то говорит: "Ой, ребята, вы слишком медленные"?"

Глава МИД подчеркнул, что партнеры Украины, в том числе США, "понимают, что дела идут в правильном направлении" и что "никакой трагедии и какого-то замедления нет".

"Это происходит просто потому, что это тяжело. Это тяжелый бой", – добавил Кулеба.

  • Ранее Кулеба посоветовал "заткнуться" критикам наступления ВСУ. 
  • Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Читайте также: Буданов: Наступление идет тяжело из-за российской обороны, самое главное, что не останавливается

Оксана Житнюк
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