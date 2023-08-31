UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба — критикам "медленного" наступления: Предлагаю заткнуться. Это плевок в солдат ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 18:34
Кулеба — критикам
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал "заткнуться" критикам наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил во время визита в Испанию.

По его словам, критика якобы медленного продвижения Сил обороны — это плевок в лицо украинским воинам.
Он отметил, что бойцы ВСУ ежедневно рискуют жизнью, продвигаются вперед и освобождают территории. 

"Предлагаю всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр самостоятельно", — сказал Кулеба.

В последнее время ведущие западные медиа несколько раз в день выпускают материалы о "плохом" наступлении ВСУ. Они, как правило, ссылаются на якобы "анонимных западных чиновников", "представителей Белого дома", "близких к правительствам людей". В данных публикациях говорится о "замедлении", "неправильной тактике" и даже "провале" атак Сил обороны. Также СМИ постоянно сообщают о передвижениях конкретных бригад на фронте, чем ставят под удар украинские подразделения. 

  • 31 августа представитель Генштаба ВСУ сообщил, что Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении, продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Спикер Таврической группировки войск заявил, что оккупанты пытаются контратаковать в районе Вербового, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины на Токмак и Мелитополь.
  • Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Читайте также: Буданов: Наступление идет тяжело из-за российской обороны, самое главное, что не останавливается

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМИДнаступлениевоенная помощьдмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 