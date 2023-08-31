Кулеба — критикам "медленного" наступления: Предлагаю заткнуться. Это плевок в солдат ВСУ
31.08.2023, 18:34
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал "заткнуться" критикам наступления Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил во время визита в Испанию.
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По его словам, критика якобы медленного продвижения Сил обороны — это плевок в лицо украинским воинам.
Он отметил, что бойцы ВСУ ежедневно рискуют жизнью, продвигаются вперед и освобождают территории.
"Предлагаю всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр самостоятельно", — сказал Кулеба.
В последнее время ведущие западные медиа несколько раз в день выпускают материалы о "плохом" наступлении ВСУ. Они, как правило, ссылаются на якобы "анонимных западных чиновников", "представителей Белого дома", "близких к правительствам людей". В данных публикациях говорится о "замедлении", "неправильной тактике" и даже "провале" атак Сил обороны. Также СМИ постоянно сообщают о передвижениях конкретных бригад на фронте, чем ставят под удар украинские подразделения.
- 31 августа представитель Генштаба ВСУ сообщил, что Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении, продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Спикер Таврической группировки войск заявил, что оккупанты пытаются контратаковать в районе Вербового, где сегодня продолжается наступление Вооруженных Сил Украины на Токмак и Мелитополь.
- Генсек НАТО заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.
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