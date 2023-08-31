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Кулеба — критикам "повільного" наступу: Пропоную заткнутися. Це плювок у солдатів ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 18:34
Кулеба — критикам
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив "заткнутися" критикам наступу Збройних Сил України. Про це він повідомив під час візиту до Іспанії.

За його словами, критика нібито повільного просування Сил оборони — це плювок в обличчя українським воїнам.

Він зазначив, що бійці ЗСУ щодня ризикують життям, просуваються вперед та звільняють території.

"Пропоную всім критикам заткнутися, приїхати в Україну та спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр самостійно", — сказав Кулеба.

Останнім часом провідні західні медіа кілька разів на день випускають матеріали про "поганий" наступ ЗСУ. Вони зазвичай посилаються на нібито "анонімних західних чиновників", "представників Білого дому", "близьких до урядів осіб". У цих публікаціях йдеться про "уповільнення", "неправильну тактику" і навіть "провал" атак Сил оборони. Також ЗМІ постійно повідомляють про пересування конкретних бригад на фронті, чим ставлять під удар українські підрозділи.

  • 31 серпня речник Генштабу ЗСУ повідомив, що Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на Мелітопольському напрямку, продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Речник Таврійського угруповання військ заявив, що окупанти намагаються контратакувати в районі Вербового, де сьогодні продовжується наступ Збройних Сил України на Токмак та Мелітополь.
  • Генсек НАТО заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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Дмитро Гриниченко
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