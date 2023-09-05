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Від касетних боєприпасів РФ у 2022 році в Україні постраждали понад 900 осіб – доповідь

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 14:19
Від касетних боєприпасів РФ у 2022 році в Україні постраждали понад 900 осіб – доповідь - Фото
Фото - обкладинка доповіді CMC

Понад 900 людей було вбито або поранено в Україні у 2022 році у зв'язку з широким застосуванням Росією касетних боєприпасів. Такі дані наведено у щорічній доповіді Коаліції з касетних боєприпасів (CMC), презентація якої відбулася на майданчику ООН у Женеві.

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Опублікована сьогодні доповідь моніторингу застосування касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах світу, констатує рекордне зростання кількості жертв саме через використання Росією боєприпасів проти України.

Кількість постраждалих у всьому світі від застосування касетних боєприпасів зросла у 2022 році до 1172 осіб. Це найвищий показник за весь час моніторингу з 2010 року.

Зазначається, що протягом попередніх років в Україні не було зареєстровано жодного випадку заподіяння людям шкоди від застосування касетних боєприпасів, проте у 2022 році зареєстровано 916 смертей та поранень, причому майже всі ці випадки стосувалися мирного населення.

Як заявила директорка відділу з контролю за зброєю Human Rights Watch Мері Верем, яка брала участь у підготовці звіту та його презентації, "переважна більшість ракетних та артилерійських обстрілів із касетними боєприпасами в Україні була здійснена російськими військами" і вони стали, на її думку, "основною причиною зростання кількості жертв серед цивільного населення".

На презентації зазначалося, що ЗСУ використовували касетну зброю "меншою мірою", хоча ситуація може змінитися після постачання Україні таких боєприпасів із США.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівняну або більшу ефективність, не залишаючи боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: ЗСУ про досвід ударів касетними боєприпасами: Росіяни кричали: "Багато поранених, відступаємо!"

Сергій Бережний
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