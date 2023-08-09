ЗСУ про досвід ударів касетними боєприпасами: Росіяни кричали: "Багато поранених, відступаємо!"

Американські касетні боєприпаси M864 не змінюють кардинально ситуацію на полі бою в цій війні, проте вони таки допомагають Силам оборони ефективно розбивати позиції російських окупантів. Про це розповіли The Wall Street Journal українські військові на Південному напрямку фронту.

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"Касетні бомби хороші. Вони ефективні. Але росіяни глибоко закопалися і швидко навчаються", – повідомив репортерам командир розвідроти капітан Анатолій Харченко, зазначивши, що загарбники копають траншеї часто понад два метри у глибину і розосереджують війська, щоб уникнути великих втрат.

Видання пише про випадок застосування DPICM в одному з нещодавніх боїв біля села Роботине.

Наприкінці липня на схід від села взвод ЗСУ зазнав шквального вогню росіян. Підрозділ зв'язався по рації з командиром із проханням відійти, але натомість він наказав взводу сховатися.

Після цього по сусідній позиції, де засіли росіяни, вдарили касетними боєприпасами.

Один український солдат розповів, що "чув звук дощу", після чого розпочався хаос на російських радіоканалах: "Вони кричали: "У нас багато поранених, потрібна евакуація, ми відступаємо".

Після цього, додав український солдат, їхній взвод рушив уперед, аби захопити позицію окупантів.

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Про ще один випадок розповів Олександр, 33-річний піхотинець ЗСУ. Минулого тижня їхній взвод із 16 бійців просувався до російських позицій, але потрапив під шквальний вогонь російських кулеметів. Українці були змушені відступити, після чого їхні побратими з артилерії завдали удару DPICM по посадці з окупантами.

Кущі та трава спалахнули, і коли почався черговий штурм, Олександр побачив росіян, які вже не ховалися, а були дезорієнтовані. Його взвод захопив позицію, знищивши "близько дюжини росіян" і взяв у полон ще кількох. За його словами, загарбники отримали струс мозку та опіки від касетних бомб.

"З касетними бомбами ви б'єте тричі – і дерева повністю скошуються", – розповів він.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією щодо касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівнянну або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

За його словами, оскільки такі боєприпаси завдають шкоди на великій площі, їм необов'язково бути надто точними: "Навіть якщо ви трохи промахнетесь, це все одно працює".

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