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Росіяни скаржаться, що ЗСУ почали застосовувати проти них касетні боєприпаси: відео видео

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 18:00
Відео з ресурсу окупантів
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Російські воєнні пропагандисти скаржаться, що ЗСУ почали застосовувати проти окупантів отримані від США касетні боєприпаси.

Відповідне відео застосування касетних боєприпасів українською артилерією опубліковано на одному з Telegram-каналів, що пропагує війну Росії проти України. Невідомо, де саме і коли було знято відео.

Сьогодні американське видання WP, посилаючись на українських офіційних осіб, повідомило, що ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів – зокрема на південному сході, щоб знищити добре укріплені позиції окупантів.

Український чиновник повідомив WP, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які уповільнюють рух українських військ, що намагаються повернути собі територію.

  • 7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги. Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
  • 13 липня генерал Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, США заздалегідь завезли снаряди до Європи, щоб передавання відбулося якнайшвидше.
  • Пізніше у CNN писали, що касетні боєприпаси від США вже на позиціях ЗСУ біля Бахмута.

Читайте також: Зеленського запитали про "мораль" через касетні боєприпаси. Нагадав, що було 9 років тому

Оксана Житнюк
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війнакасетні боєприпаси
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