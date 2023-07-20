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Россияне жалуются, что ВСУ начали применять против них кассетные боеприпасы: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:00
Видео с ресурса оккупантов
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Российские военные пропагандисты жалуются, что ВСУ начали применять против оккупантов полученные от США кассетные боеприпасы.

Соответствующее видео применения кассетных боеприпасов украинской артиллерией опубликовано на одном из Telegram-каналов, пропагандирующем войну России против Украины. Неизвестно, где именно и когда было снято видео.

Сегодня американское издание WP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщило, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против российских оккупантов – в частности, на юго-востоке, чтобы уничтожить хорошо укрепленные позиции оккупантов.

Украинский чиновник сообщил WP, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, замедляющие движение украинских войск, пытающихся вернуть себе территорию.

  • 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
  • 13 июля генерал Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.
  • Позднее в CNN писали, что кассетные боеприпасы от США уже на позициях ВСУ у Бахмута.

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Оксана Житнюк
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войнакассетные боеприпасы
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