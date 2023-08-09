ВСУ об опыте ударов кассетными боеприпасами: Россияне кричали: "Много раненых, отступаем!"
Американские кассетные боеприпасы M864 не меняют кардинально ситуацию на поле боя в этой войне, однако они все-таки помогают Силам обороны эффективно разбивать позиции российских оккупантов. Об этом рассказали The Wall Street Journal украинские военные на Южном направлении фронта.
"Кассетные бомбы хороши. Они эффективны. Но россияне глубоко закопались и быстро учатся", — сообщил репортерам командир разведроты капитан Анатолий Харченко, отметив, что захватчики копают траншеи зачастую более двух метров в глубину и рассредоточивают войска, чтобы избежать больших потерь.
Издание пишет о случае применения DPICM в одном из недавних боев у села Работино.
В конце июля к востоку от села взвод ВСУ подвергся шквальному огню россиян. Подразделение связалось по рации с командиром с просьбой отойти, но вместо этого он приказал взводу укрыться.
После этого по соседней позиции, где засели россияне, ударили кассетными боеприпасами.
Один украинский солдат рассказал, что "слышал звук дождя", после чего начался хаос на российских радиоканалах: "Они кричали: "У нас много раненых, нужна эвакуация, мы отступаем".
После этого, добавил украинский солдат, их взвод двинулся вперед, чтобы захватить позицию оккупантов.
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О еще одном случае рассказал Александр, 33-летний пехотинец ВСУ. На прошлой неделе их взвод из 16 человек продвигался к российским позициям, но попал под шквальный огонь российских пулеметов. Украинцы были вынуждены отступить, после чего их побратимы из артиллерии нанесли удар DPICM по посадке с оккупантами.
Кусты и трава загорелись, и когда начался очередной штурм, Александр увидел россиян, которые уже не прятались, а были дезориентированы. Его взвод захватил позицию, уничтожив "около дюжины россиян" и взяв в плен еще нескольких. По его словам, они получили сотрясения мозга и ожоги от кассетных бомб.
"С кассетными бомбами вы бьете три раза — и деревья полностью скашиваются", — рассказал он.
По его словам, поскольку такие боеприпасы наносят урон на большой площади, им необязательно быть слишком точными: "Даже если вы немного промахнетесь, это все равно работает".
- В середине июля 2023 года Украина начала применять кассетные боеприпасы против оккупантов, и практически сразу с фронта посыпались жалобы россиян на это.
- В Белом доме отметили, что украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.
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