От кассетных боеприпасов РФ в 2022 году в Украине пострадали более 900 человек – доклад

Более 900 человек были убиты или ранены в Украине в 2022 году в связи с широким применением Россией кассетных боеприпасов. Такие данные приведены в ежегодном докладе Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC), презентация которого состоялась на площадке ООН в Женеве.

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Опубликованный сегодня доклад мониторинга применения кассетных боеприпасов, которые запрещены во многих странах мира, констатирует рекордный рост количества жертв именно из-за использования Россией боеприпасов против Украины.

Число пострадавших во всем мире от применения кассетных боеприпасов выросло в 2022 году до 1172 человек. Это самый высокий показатель за все время ведения мониторинга с 2010 года.

Отмечается, что в течение предыдущих лет в Украине не было зарегистрировано ни одного случая нанесения людям вреда от применения кассетных боеприпасов, однако в 2022 году зарегистрировано 916 смертей и ранений, причем почти все эти случаи касались мирного населения.

Как заявила директор отдела по контролю за оружием Human Rights Watch Мэри Уэрэм, которая участвовала в подготовке отчета и его презентации, "подавляющее большинство ракетных и артиллерийских обстрелов с кассетными боеприпасами в Украине было осуществлено российскими войсками" и они стали, по ее мнению, "основной причиной роста числа жертв среди гражданского населения".

На презентации отмечалось, что ВСУ использовали кассетное оружие "в меньшей степени", хотя ситуация может измениться после поставки Украине таких боеприпасов из США.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнимую или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.

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