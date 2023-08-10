Киев представил Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов – CNN

Украина предоставила США отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского чиновника.

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По словам чиновника, информация, переданная Пентагону, включала данные как о количестве выпущенных кассетных снарядов, так и об уничтоженных российских целей.

Отчет был передан в ответ на запрос США в рамках соглашения об отправке в Украину артиллерийских кассетных снарядов, известных как DPICM.

США, Россия и Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую производство и применение этого оружия, которую подписали более 100 стран.

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