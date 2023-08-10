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Київ подав Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів – CNN

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 08:04
Київ подав Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів – CNN - Фото
Удар касетними снарядами (Скриншот відео)

Україна надала США звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією. Про це повідомляє CNN із посиланням на українського чиновника.

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За словами чиновника, інформація, передана Пентагону, містила дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.

Звіт було передано у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

США, Росія та Україна не підписали Конвенцію щодо касетних боєприпасів, що забороняє виробництво та застосування цієї зброї, яку підписали понад 100 країн.

Читайте також: ЗСУ про досвід ударів касетними боєприпасами: Росіяни кричали: "Багато поранених, відступаємо!"

Наталія Медведєва
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війнапентагонкасетні боєприпаси
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