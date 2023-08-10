Київ подав Пентагону звіт про застосування касетних боєприпасів – CNN
10.08.2023, 08:04
Удар касетними снарядами (Скриншот відео)
Україна надала США звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з Росією. Про це повідомляє CNN із посиланням на українського чиновника.
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За словами чиновника, інформація, передана Пентагону, містила дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.
Звіт було передано у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.
США, Росія та Україна не підписали Конвенцію щодо касетних боєприпасів, що забороняє виробництво та застосування цієї зброї, яку підписали понад 100 країн.
- У середині липня 2023 року Україна почала застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів, і практично відразу з фронту посипалися скарги росіян на це.
- У Білому домі зазначили, що українці досить ефективно використовують касетні боєприпаси.
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