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Союзники: Наступ Росії на Куп'янськ може підірвати її оборону на лінії Токмак-Мелітополь

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02.09.2023, 10:43
Союзники: Наступ Росії на Куп'янськ може підірвати її оборону на лінії Токмак-Мелітополь - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Наступ росіян на Куп'янськ може підірвати їхню оборону в Запорізькій області, де атакують Збройні Сили України. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Британці пишуть, що ЗСУ продовжують наступати у напрямку Мелітополя, досягнувши першої головної лінії оборони окупантів.

Наголошується, що сили РФ, які складаються з 58 загальновійськової армії та підрозділів Повітряно-десантних військ, прагнуть зірвати українські атаки, продовжуючи при цьому наступ на Куп'янськ.

Союзники наголошують, що Москва, ймовірно, прагнула відвернути Україну від наступу на півдні, змусивши її розділити сили між Куп'янськом та Запоріжжям.

Росіяни здобули скромні успіхи в районі Куп'янська з моменту початку наступу Сил оборони на півдні, а тому, швидше за все, прагне отримати з цього вигоду, продовжуючи кидати ресурси на схід, проте ризикує розділити свої сили, резюмували у зведенні.

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Дмитро Гриниченко
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війнарозвідкаВелика БританіяКуп'янськЗапорізька областьнаступ
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